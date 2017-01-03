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12:45, 3 января 2017 3 125
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Производители Kia и Hyundai рассказали о планах продаж на 2017 год

Производители Kia и Hyundai рассказали о планах продаж на 2017 год

Фото: Pixabay.com

Автопроизводители Kia и Hyundai рассказали о планах продаж на 2017 год. Объемы сформировали с учетом сложной экономической ситуации в развивающихся странах, сообщает портал Car.ru.

В компании Hyundai собираются предоставить 5,08 млн авто, а Kia — 3,17 млн машин. Эксперты считают, что предприятия уже не впервые не продают объемы, намеченные планами. Так, Hyundai уже на протяжении четырех лет подряд продает меньше, чем планирует в начале года. Так же и Kia не выполняет собственные планы.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2016 году концерн концерн Hyundai стал самым весомым в автопроме Южной Кореи и четвертым в мире. Kia оказалась второй по объему продаваемой продукции на домашнем рынке и седьмой на мировом уровне.


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