Производители Kia и Hyundai рассказали о планах продаж на 2017 год

Автопроизводители Kia и Hyundai рассказали о планах продаж на 2017 год. Объемы сформировали с учетом сложной экономической ситуации в развивающихся странах, сообщает портал
В компании Hyundai собираются предоставить 5,08 млн авто, а Kia — 3,17 млн машин. Эксперты считают, что предприятия уже не впервые не продают объемы, намеченные планами. Так, Hyundai уже на протяжении четырех лет подряд продает меньше, чем планирует в начале года. Так же и Kia не выполняет собственные планы.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2016 году концерн концерн Hyundai стал самым весомым в автопроме Южной Кореи и четвертым в мире. Kia оказалась второй по объему продаваемой продукции на домашнем рынке и седьмой на мировом уровне.