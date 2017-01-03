Немка спасла петуха от гибели на Рождество и научила его быть собакой. Видео

Жительница Германии спасла петуха от гибели. Птицу растили для рождественского ужина, передает
Девушка решила, что оставит петуха у себя дома. Два пса немки приняли птицу за члена семьи. Петух научился вести себя как собака: ходит на поводке, не пугается лая и играет с другими собаками.
Сейчас петух по кличке Самородок празднует новогодние и рождественские праздники вместе с остальными животными.
Для питомцев девушка завела целый канал на YouTube. По ее словам, она всегда любила животных и очень гордится своим новым другом.
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