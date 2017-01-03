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16:04, 3 января 2017 2 917
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Афиша RZN.info рекомендует посетить выставку «Новый год в СССР» и концерт группы «Отава Е»

Афиша RZN.info рекомендует посетить выставку «Новый год в СССР» и концерт группы «Отава Е»

Фото: Pixabay.com

Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. В среду, 4 января, можно будет выбрать интересное событие на свой вкус. Продолжаются увлекательные мастер-классы для всей семьи в Рязанском художественном музее. В 11 часов состоится мастер-класс по оригами «Новогодние фантазии». В 13 часов — мастер-класс по изготовлению новогодней елочки. А праздничное настроение посетителям поможет создать «Новогодний кинозал».

Продолжаются и интересные концерты в рязанских клубах. В клубе OZON LIVE впервые в Рязани состоится большой рождественский концерт группы «Отава Е». А в кафе Фонтан состоится выступление российско- американского дуэта Ahenu & David Catan.

Полный обзор культурных мероприятий на 4 января вы сможете найти на нашем сайте в разделе «Новогодняя Афиша».


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