Афиша RZN.info рекомендует посетить выставку «Новый год в СССР» и концерт группы «Отава Е»

Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. В среду, 4 января, можно будет выбрать интересное событие на свой вкус. Продолжаются увлекательные мастер-классы для всей семьи в Рязанском художественном музее. В 11 часов состоится мастер-класс по оригами «
Продолжаются и интересные концерты в рязанских клубах. В клубе OZON LIVE впервые в Рязани состоится большой рождественский концерт группы «
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