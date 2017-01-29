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21:00, 29 января 2017 1 809
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В Испании родители с дочерью погибли под полками с одеждой

В Испании родители с дочерью погибли под полками с одеждой

Фото: Pixabay.com

В Испании родители с дочерью погибли под полками с одеждой. Инцидент произошел в городе Аликанте, передает «РИА Новости».

Как сообщают местные СМИ, семья страдала Синдромом Диогена — психическим расстройством, при котором больной накапливает старые вещи, пренебрежительно относится к себе. Также для заболевания характерны социальная изоляция и апатия.

Ночью на супругов 49 и 50 лет и их 12-летнюю дочь упали полки с сотнями килограммов одежды. Их тела обнаружила старшая 18-летняя дочь, которая всю ночь просидела в интернете и проснулась около 14 часов. Она попыталась выйти из своей комнаты, но дверь оказалась заблокирована.

Вскоре девушка с трудом выбралась из помещения и увидела под одеждой руку сестры. Она связалась с дядей, который вызвал полицию. Соседи утверждают, что не слышали ночью никакого шума.


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