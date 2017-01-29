В Испании родители с дочерью погибли под полками с одеждой. Инцидент произошел в городе Аликанте, передает «
Как сообщают местные СМИ, семья страдала Синдромом Диогена — психическим расстройством, при котором больной накапливает старые вещи, пренебрежительно относится к себе. Также для заболевания характерны социальная изоляция и апатия.
Ночью на супругов 49 и 50 лет и их 12-летнюю дочь упали полки с сотнями килограммов одежды. Их тела обнаружила старшая 18-летняя дочь, которая всю ночь просидела в интернете и проснулась около 14 часов. Она попыталась выйти из своей комнаты, но дверь оказалась заблокирована.
Вскоре девушка с трудом выбралась из помещения и увидела под одеждой руку сестры. Она связалась с дядей, который вызвал полицию. Соседи утверждают, что не слышали ночью никакого шума.