Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:07, 29 января 2017 3 168
 0    0

Ученые раскрыли секрет распространения раковых клеток в организме

Ученые раскрыли секрет распространения раковых клеток в организме

Ученые раскрыли секрет высокой агрессивности рака кожи. Его клетки умеют сливаться с иммунными тельцами и приобретают благодаря этому способность самостоятельно двигаться, передает «РИА Новости».

Эксперты предполагают, что процесс слияния происходит поэтапно, но им только предстоит выяснить как именно.

Как считают ученые, система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Но когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить. Около 90% смертей, по текущей статистике, приходятся на метастазы.

Джон Павелек из университета Колорадо в Боулдере и его коллеги предположили, что геном раковых клеток в его метастазах состоял наполовину из ДНК самого больного и наполовину — из ДНК донора костного мозга.

Изучив клетки, исследователи пришли к выводу, что сочетание возникло из-за слияния лимфоцитов (клеток иммунной системы, уничтожающих рак) и клеток меланомы. В результате образовалась новая клетка, которая продолжила бесконтрольно размножаться.

Подавление процесса развития метастазов, по мнению Павелека и коллег, заметно повысит выживаемость больных и облегчит им жизнь.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
9:19, 31 января 2017
«ВКонтакте» подала в суд на компании за передачу данных пользователей банкам
9:15, 30 января 2017
В России создали лекарство от наркозависимости — СМИ
21:58, 29 января 2017
Кукурузная диета у хомяков приводит к каннибализму — ученые
21:31, 29 января 2017
Рязанский приборный завод начал разработку системы наведения ракет для дронов
16:07, 29 января 2017
Ученые раскрыли секрет распространения раковых клеток в организме
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 55 405
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 39 990
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
14:09, 26 января 2017 35 281
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 26 559
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 24 834
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Ваши дети знают кто такой В.Ленин?

Окончание опроса: 2.02.2017
Архив голосований
Форум