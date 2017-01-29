Ученые раскрыли секрет распространения раковых клеток в организме

Ученые раскрыли секрет высокой агрессивности рака кожи. Его клетки умеют сливаться с иммунными тельцами и приобретают благодаря этому способность самостоятельно двигаться, передает «
Эксперты предполагают, что процесс слияния происходит поэтапно, но им только предстоит выяснить как именно.
Как считают ученые, система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Но когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить. Около 90% смертей, по текущей статистике, приходятся на метастазы.
Джон Павелек из университета Колорадо в Боулдере и его коллеги предположили, что геном раковых клеток в его метастазах состоял наполовину из ДНК самого больного и наполовину — из ДНК донора костного мозга.
Изучив клетки, исследователи пришли к выводу, что сочетание возникло из-за слияния лимфоцитов (клеток иммунной системы, уничтожающих рак) и клеток меланомы. В результате образовалась новая клетка, которая продолжила бесконтрольно размножаться.
Подавление процесса развития метастазов, по мнению Павелека и коллег, заметно повысит выживаемость больных и облегчит им жизнь.