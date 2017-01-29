Трое подростков ограбили московский ювелирный магазин на миллион рублей. Они напали на салон в медицинских масках, передает
Молодые люди были вооружены пистолетами и молотками. Они напали на магазин в разгар рабочего дня и потребовали от клиентов не создавать панику. Кроме того, они избили охранника, который пытался сопротивляться. Подростки разбили четыре витрины, наполнили сумку украшениями и сбежали.
Сотрудники магазина вызвали полицию. Оперативники разыскивают преступников.
Охраннику потребовалась медицинская помощь.