Сыновья принцессы Дианы установят памятник матери в Лондоне. Статую возведут в садах Кенсингтонского дворца, передает
Монумент соорудят к 20-летию со дня гибели принцессы. «Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследии», — заявили сыновья Дианы: герцог Кембриджский Уильям и принц Гарри. Они создали специальную комиссию по сбору средств на памятник.
Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, в 20 лет вышла замуж за принца Уэльского Чарльза. В 1996 году пара развелась. В ночь на 31 августа 1997 Диана погибла в автокатастрофе.
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