Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:09, 29 января 2017 1 272
 0    0

Сыновья принцессы Дианы установят памятник матери в Лондоне

Сыновья принцессы Дианы установят памятник матери в Лондоне

Сыновья принцессы Дианы установят памятник матери в Лондоне. Статую возведут в садах Кенсингтонского дворца, передает ТАСС.

Монумент соорудят к 20-летию со дня гибели принцессы. «Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследии», — заявили сыновья Дианы: герцог Кембриджский Уильям и принц Гарри. Они создали специальную комиссию по сбору средств на памятник.

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, в 20 лет вышла замуж за принца Уэльского Чарльза. В 1996 году пара развелась. В ночь на 31 августа 1997 Диана погибла в автокатастрофе.

Фото «Апрель"​


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:04, 31 января 2017
В 2016 году приставы взыскали за пьяное вождение более пяти млрд рублей
18:46, 31 января 2017
Рязанский телеканал снял сюжет о смертельной аварии в Приокском
18:20, 31 января 2017
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
17:36, 31 января 2017
Рязанец украл из луховицкого кафе 90 тысяч рублей
17:17, 31 января 2017
«Переживал, как за своего сына». Тонущего ребенка в рязанском аквапарке вытащил из воды спасатель 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота» располагаются в отдалении от большого города, но при этом в хорошей транспортной доступности.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 55 405
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 39 990
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
14:09, 26 января 2017 35 281
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 26 559
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 24 834
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Ваши дети знают кто такой В.Ленин?

Окончание опроса: 2.02.2017
Архив голосований
Форум