Кукурузная диета у хомяков приводит к каннибализму. Исследования провели во Франции, передает «
Изначальной целью опытов было выяснить, почему в Западной Европе вымирает обыкновенный хомяк. Исследователи пришли к выводу, что причиной является рацион животных. Ранее он был более разнообразным, в последнее же время стала преобладать кукуруза.
Употребление большого количества этого растения вызывает нехватку витамина В3. У людей это приводит к пелларге, которой характерны диарея, дерматит и деменция. Зафиксированы случаи, когда болезнь приводила к убийствам, самоубийствам и каннибализму.
Выяснилось, что хомяки, употребляющие, в основном, кукурузу, склонны съедать своих детенышей. Когда ученые добавили в их рацион витамин В3, такая агрессия у грызунов прошла.