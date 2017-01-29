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15:50, 29 января 2017 1 650
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Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм

Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм

Фото: Pixabay.com

Гильдия продюсеров США признала «Ла-ла Ленд» лучшим фильмом. Церемонию вручения наград гильдии считают показателем настроений предстоящего «Оскара», передает «РИА Новости».

Награды Producers Guild Awards вручили в субботу, 28 января, в Беверли Хиллс в Калифорнии. Члены гильдии выбирали лучшую картину из десяти. Кроме «Ла-ла Ленд» за награду боролись «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Скрытые фигуры», «Лев», «Прибытие», «Ограды», «Дэдпул», «Любой ценой» и «По соображениям совести».

Лучшим анимационным фильмом продюсеры признали «Зверополис», документальным — «О.Джей: сделано в Америке».

Премию гильдии продюсеров США вручают ежегодно с 1990 года. Она награждает лучшие работы в кино и продюсерские достижения на экране.

Напомним, мюзикл «Ла-ла Ленд» 32-летнего режиссера Дэмьена Шазелла представлен на «Оскар» в 14 номинациях. Ранее такой рекорд был у фильмов «Все о Еве» и «Титаник».


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