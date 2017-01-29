Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм

Гильдия продюсеров США признала «Ла-ла Ленд» лучшим фильмом. Церемонию вручения наград гильдии считают показателем настроений предстоящего «Оскара», передает «
Награды Producers Guild Awards вручили в субботу, 28 января, в Беверли Хиллс в Калифорнии. Члены гильдии выбирали лучшую картину из десяти. Кроме «Ла-ла Ленд» за награду боролись «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Скрытые фигуры», «Лев», «Прибытие», «Ограды», «Дэдпул», «Любой ценой» и «По соображениям совести».
Лучшим анимационным фильмом продюсеры признали «Зверополис», документальным — «О.Джей: сделано в Америке».
Премию гильдии продюсеров США вручают ежегодно с 1990 года. Она награждает лучшие работы в кино и продюсерские достижения на экране.
Напомним, мюзикл «Ла-ла Ленд» 32-летнего режиссера Дэмьена Шазелла