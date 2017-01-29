Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» собрал за три дня проката более 250 млн рублей

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение» собрал за первые три дня проката 267 миллионов рублей. По прогнозам, за выходные кассовый сбор должен превысить 400 миллионов, передает
Стартовый результат картины может стать пятым или шестым за всю историю отечественного кинематографа. На данный момент в пятерке находятся «Вий» (602,7 млн), «Сталинград» (524,3 млн), «Экипаж» (501 млн), «Три богатыря: ход конем» (427,5 млн) и «Самый лучший фильм» (403,9 млн).
В центре сюжета «Притяжения» — инопланетное вторжение на территорию московского района Чертаново.
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