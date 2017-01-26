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9:47, 26 января 2017 269
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IKEA снизит цены в России

IKEA снизит цены в России

IKEA снизит цены в России. Примерно 20% ассортимента ритейлера (около 1 800 видов товара) подешевеет на 15-20%. Об этом пишет газета «Ведомости».

Гендиректор сети в России Вальтер Каднар рассказал, что цены на некоторые товары упадут на 40%. IKEA хочет наращивать продажи в натуральном выражении: из-за стесненности в средствах россияне стали меньше покупать крупную мебель.

«Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены», — отметил Каднар.

Каднар считает, что сложная ситуация на российском рынке сохранится еще 1-3 года. По его словам, снижение цен на товары — не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа.

«Мы не думаем, что за инвестициями в цену немедленно последует восстановление объемов покупок, но мы верим, что сейчас правильное время начать такие инвестиции, чтобы получить преимущество на рынке», — полагает руководитель шведской сети.

Отмечается, что значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы. Именно их будут производить на мебельной фабрике, которая откроется осенью в России. Она станет пятым предприятием IKEA в стране.


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