В Волгограде 86-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 840 тысяч рублей

В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам более 840 тысяч рублей. 86-летняя женщина надеялась получить большие проценты. Об этом сообщает «
С марта 2016 года жительнице Ворошиловского района звонил незнакомый мужчина. Он просил ее перевести на счет различные суммы, обещая большие проценты.
«Пенсионерка верила ему и каждый раз переводила денежные средства через платежный терминал. Однако, когда сумма составила более 840 тысяч рублей, а обещанных процентов она не получила, пожилая женщина обратилась в полицию», — отметили в региональном ГУ МВД.
Жертвами мошенников также стали жители Кировского и Михайловского районов. Представляясь банковскими работниками, злоумышленники сообщали о блокировке банковских карт и просили продиктовать все данные и цифровые обозначения для их «восстановления». В итоге преступники сняли со счетов 13 и 17 тысяч рублей.
Жители Красноармейского и Иловлинского районов перечислили мошенникам еще 69 тысяч рублей в качестве предоплаты за объектив к фотоаппарату и видеокарту. Обещанных вещей они не получили. Отмечается, что товары они заказывали через сайт бесплатных объявлений.
Мошенников ищут полицейские.