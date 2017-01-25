В США подали иск против Сбербанка о рейдерском захвате

В США подали иск против Сбербанка и Германа Грефа о рейдерском захвате. Истцы требуют возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов по 7 пунктам иска, передает « РИА Новости ».

Дело подано базирующейся в Делавэре юридической фирмой PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были держателями контрольного пакета акций компании ОАО «Павловскгранит», одного из крупнейших производителей гранита в Европе. Кроме того, подали дело против Промсвязьбанка. Среди предполагаемых соучастников — сын генпрокурора России Юрия Чайки.

«Банк, которым пользовались акционеры, и крупнейший их конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита», — говорится в сообщении иска.

В заявлении отметили, что что подставные лица и компании использовались, чтобы скрыть подлинных участников сговора. В частности, утверждают авторы иска, ответчики скрывали положение дел от правительства и помощника президента России Андрея Белоусова, от которых пытались скрыть, что компания перешла в руки Жукова.

Пойманов взял кредит в Сбербанке в 2008 году на 5,1 миллиарда рублей на выкуп доли партнера. Когда в 2009 году компания не смогла обслуживать долг, Сбербанк сначала предложил сделку по рефинансированию, но с продажей контрольного пакета акций «Сбербанк капиталу». Когда совладелец «Павловскгранита» не согласился, Сбербанк потребовал вернуть 4,5 миллиарда рублей невыплаченного на тот момент долга. Параллельно с этим, как утверждают истцы, Жуков предлагал Пойманову объединить активы и тем самым избавиться от претензий кредитора, но получил отказ. В результате доли в «Павловскграните» были проданы в счет уплаты долга и оказались в руках Жукова, утверждается в иске.

«Ответчик Греф встречался с Жуковым во время осуществления сговора и участвовал в заранее предопределенном процессе реструктуризации через ложные переговоры о реструктуризации, манипуляции с акциями „Павловскгранита“, необоснованные уголовные расследования, а также защищал участие Жукова в этом деле», — отметили в исковом заявлении.

Первоначальное судебное заседание по делу назначили на 20 апреля 2017 года.