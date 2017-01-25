В Перми женщину в прединсультном состоянии три часа возили на автобусе. Она скончалась в больнице. Об этом сообщает «
Инцидент произошел в середине января. Пермячка возвращалась домой на автобусе №77. В течение трех часов она была без сознания. Водитель и пассажиры не оказали женщине помощь, предположив, что она пьяна.
Около полуночи женщина попала в реанимацию с инсультом и под утро умерла. Муж скончавшейся считает, что его жена погибла из-за халатности перевозчика.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина обратилась в полицию с просьбой оценить действия работников транспортной компании, которые обслуживают маршрут.