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14:43, 25 января 2017 95
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В Перми женщину в прединсультном состоянии три часа возили на автобусе

В Перми женщину в прединсультном состоянии три часа возили на автобусе

В Перми женщину в прединсультном состоянии три часа возили на автобусе. Она скончалась в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел в середине января. Пермячка возвращалась домой на автобусе №77. В течение трех часов она была без сознания. Водитель и пассажиры не оказали женщине помощь, предположив, что она пьяна.

Около полуночи женщина попала в реанимацию с инсультом и под утро умерла. Муж скончавшейся считает, что его жена погибла из-за халатности перевозчика.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина обратилась в полицию с просьбой оценить действия работников транспортной компании, которые обслуживают маршрут.


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