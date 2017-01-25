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19:43, 25 января 2017 565
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В Москве беременная женщина выпала из окна многоэтажки

В Москве беременная женщина выпала из окна многоэтажки

В Москве беременная женщина выпала из окна четырнадцатого этажа. Об этом со ссылкой на местный следком передает «РИА Новости».

Инцидент произошел вечером в среду, 25 января, на улице Верхние поля.

«Возле жилого дома обнаружили тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, она находилась в квартире с родственниками», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев.


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