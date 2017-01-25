В Москве беременная женщина выпала из окна многоэтажки

В Москве беременная женщина выпала из окна четырнадцатого этажа. Об этом со ссылкой на местный следком передает «
Инцидент произошел вечером в среду, 25 января, на улице Верхние поля.
«Возле жилого дома обнаружили тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, она находилась в квартире с родственниками», — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев.