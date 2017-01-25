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15:22, 25 января 2017 524
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В Казани предотвратили теракт на авиационном заводе

В Казани предотвратили теракт на авиационном заводе

В Татарстане пресекли деятельность группы, готовившей теракт на Казанском авиационном заводе и других объектах республики. Об этом сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин, передает ТАСС.

Теракт готовила террористическая организация «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). В отношении злоумышленников возбудили 13 уголовных дел. Среди них — участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета.

Казанский авиационный завод имени Горбунова существует с 1927 года, сейчас там производят всемирно известные самолеты Ту-22МЗ, Ту-160.


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