В Казани предотвратили теракт на авиационном заводе

В Татарстане пресекли деятельность группы, готовившей теракт на Казанском авиационном заводе и других объектах республики. Об этом сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин, передает
Теракт готовила террористическая организация «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). В отношении злоумышленников возбудили 13 уголовных дел. Среди них — участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета.
Казанский авиационный завод имени Горбунова существует с 1927 года, сейчас там производят всемирно известные самолеты Ту-22МЗ, Ту-160.