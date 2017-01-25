В американских супермаркетах начнут продавать автомобили

В американских супермаркетах сети Walmart начнут продавать автомобили. Об этом со ссылкой на местные издания передает «
Отмечается, что с 1 апреля в 25-ти торговых центрах Walmart появятся киоски системы CarSaver. С их помощью покупатели смогут выбрать через интернет автомобиль, дополнительное оборудование для него, а также финансовые и страховые продукты.
После получения заказа дилеры пригласят клиента для получения автомобиля.
В первое время супермаркеты будут сотрудничать с автосалонами в Хьюстоне, Далласе, Фениксе и Оклахома-Сити. После этого в течение двух лет систему CarSaver планируют установить в магазинах по всему США.