Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене в ФСБ

Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Рулана Стоянова арестовали по делу о госизмене в ФСБ. Об этом пишет газета «
По данным газеты, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. В рамках дела проверяют информацию о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций. Посредником в сделке, предположительно, стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.
Источник издания сообщил, что по этому делу также арестовали руководителя одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова.
В «Лаборатории Касперского» подтвердили арест сотрудника, но отметили, что расследование не имеет отношения к работе компании. Эксперты считают, что это дело может повлиять на отношения интернет-бизнеса и ФСБ.
«Коммерсантъ» отмечает, что Стоянов возглавлял отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», который помогал ФСБ и МВД проводить анализ киберпреступлений с 2013 года.