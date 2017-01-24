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15:56, 24 января 2017 151
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Жителей Скопинского района будут судить за сбыт поддельных купюр

Жителей Скопинского района будут судить за сбыт поддельных купюр

Жителей Скопинского района будут судить за сбыт поддельных купюр. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Фальшивые банкноты принадлежали одному из мужчин. Он предложил своему товарищу сбыть их, а полученные деньги поделить между собой.

Полицейские задержали мужчин и изъяли фальшивые банкноты номиналом 5 000 рублей.

Правоохранители выяснили, что поддельные купюры мужчины сбывали в не оснащенных камерами наблюдения магазинах по пути следования из Тамбовской области в Волгоград.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.


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