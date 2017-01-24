Жителей Скопинского района будут судить за сбыт поддельных купюр. Об этом
Фальшивые банкноты принадлежали одному из мужчин. Он предложил своему товарищу сбыть их, а полученные деньги поделить между собой.
Полицейские задержали мужчин и изъяли фальшивые банкноты номиналом 5 000 рублей.
Правоохранители выяснили, что поддельные купюры мужчины сбывали в не оснащенных камерами наблюдения магазинах по пути следования из Тамбовской области в Волгоград.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.