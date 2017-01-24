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11:44, 24 января 2017 264

За сутки пескосоляной смесью обработали четыре тысячи километров дорог Рязанской области

За сутки пескосоляной смесью обработали четыре тысячи километров дорог Рязанской области

С 23 по 24 января «Рязаньавтодор» обработал четыре тысячи километров автомобильных дорог Рязанской области и 260 километров федеральных дорог.

При этом использовали 1 824 тонны пескосоляной смеси, а в очистке и уборке дорог задействовали 240 единиц спецтехники.

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» и М-6 «Каспий» провели ямочный ремонт покрытия литым асфальтобетоном. Особое внимание уделили очистке дорожного покрытия, обочин, барьерного ограждения, тротуаров, а так же автопавильонов от снега и мусора. Кроме того, погрузчики удалили с обочин снежные валы.

«Работа диспетчерской службы ведется круглосуточно, все поступающие жалобы устраняются в нормативные сроки», — отметили в организации.


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