Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:35, 24 января 2017 159
 0    0

Во Владимирской области школьницу избили пять одноклассниц

Во Владимирской области школьницу избили пять одноклассниц

В городе Александрове Владимирской области школьницу избили пять одноклассниц. 12-летняя девочка попала в больницу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию неделю назад. Она рассказала, что одноклассницы завели ее дочь в подъезд соседнего со школой здания после уроков. Девочку били до тех пор, пока у нее не потекла кровь.

Замруководителя пресс-службы регионального управления МВД Андрей Тутуев отметил, что школьница проведет в больнице еще как минимум две недели. Известно, что ей выбили зубы.

Суть конфликта школьниц не уточняется. Отмечается, что все они растут в благополучных семьях.

«Как только девочка выйдет из больницы, и медики нам предоставят все документы о степени тяжести телесных повреждений, мы будем принимать процессуальное решение вплоть до возбуждения уголовного дела и, возможно, до передачи дела в Следственный комитет», — заявил представитель владимирской полиции.

В настоящее время решается вопрос о постановке пятерых участниц избиения на учет в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей как минимум на полгода.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:35, 24 января 2017
Во Владимирской области школьницу избили пять одноклассниц
18:08, 24 января 2017
В Рязани изъяли 375 флаконов «боярышника»
17:50, 24 января 2017
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
17:46, 24 января 2017
Во вторник в Дягилеве и на трех рязанских улицах отключат холодную воду
17:29, 24 января 2017
У ряжского студента изъяли марихуану
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги 1

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 52 488
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 37 261
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 770
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 678
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:51, 21 января 2017 21 349
В аварии на Северной окружной погиб водитель «Лады-Гранты».Фото
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум