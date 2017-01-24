Во Владимирской области школьницу избили пять одноклассниц

В городе Александрове Владимирской области школьницу избили пять одноклассниц. 12-летняя девочка попала в больницу. Об этом сообщает «
Мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию неделю назад. Она рассказала, что одноклассницы завели ее дочь в подъезд соседнего со школой здания после уроков. Девочку били до тех пор, пока у нее не потекла кровь.
Замруководителя пресс-службы регионального управления МВД Андрей Тутуев отметил, что школьница проведет в больнице еще как минимум две недели. Известно, что ей выбили зубы.
Суть конфликта школьниц не уточняется. Отмечается, что все они растут в благополучных семьях.
«Как только девочка выйдет из больницы, и медики нам предоставят все документы о степени тяжести телесных повреждений, мы будем принимать процессуальное решение вплоть до возбуждения уголовного дела и, возможно, до передачи дела в Следственный комитет», — заявил представитель владимирской полиции.
В настоящее время решается вопрос о постановке пятерых участниц избиения на учет в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей как минимум на полгода.