В Сараях открыли студию мультипликации. Об этом сообщило издательство «
О студии рассказала ее руководитель Юлия Кораблина: «Я долго думала над тем, что же больше всего любят дети, и пришла к выводу — мультфильмы. Именно от их просмотра нельзя оторвать ребенка, именно мультфильмы успокоят малыша, да и засыпает он гораздо быстрее под добрую сказку. На сегодняшний день, конечно, существует много способов занять детей чем-то интересным, но я выбрала мультипликацию. Так и родилась идея создания детской студии».
На занятиях детей начали учить технике анимации, рисованию, лепке, конструированию. Кроме того, посетителей студии научат ставить спектакли, создавать декорации и сказочные персонажи.