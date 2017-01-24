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13:23, 24 января 2017 275
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В Сараях открыли студию мультипликации

В Сараях открыли студию мультипликации

В Сараях открыли студию мультипликации. Об этом сообщило издательство «Пресса».

О студии рассказала ее руководитель Юлия Кораблина: «Я долго думала над тем, что же больше всего любят дети, и пришла к выводу — мультфильмы. Именно от их просмотра нельзя оторвать ребенка, именно мультфильмы успокоят малыша, да и засыпает он гораздо быстрее под добрую сказку. На сегодняшний день, конечно, существует много способов занять детей чем-то интересным, но я выбрала мультипликацию. Так и родилась идея создания детской студии».

На занятиях детей начали учить технике анимации, рисованию, лепке, конструированию. Кроме того, посетителей студии научат ставить спектакли, создавать декорации и сказочные персонажи.


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