В Калининграде педиатр осмотрела больного ребенка в подъезде. Врач не стала подниматься к больному на шестой этаж из-за сломанного лифта, передает «
В результате ребенка вынесли на первый этаж, где его осмотрели и поставили предварительный диагноз.
Региональный СК начал проверку по данному факту."По версии следствия, не имея предусмотренных нормативными документами условий для осмотра, медицинский работник ненадлежаще исполнил свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что выразилось в неполном проведении осмотра малолетнего больного и повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов", — отметили в региональном СУ СК.
По результатам проверки примут процессуальное решение.