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17:03, 24 января 2017 244
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В Калининграде педиатр осмотрела больного ребенка в подъезде

В Калининграде педиатр осмотрела больного ребенка в подъезде

В Калининграде педиатр осмотрела больного ребенка в подъезде. Врач не стала подниматься к больному на шестой этаж из-за сломанного лифта, передает «РИА Новости».

В результате ребенка вынесли на первый этаж, где его осмотрели и поставили предварительный диагноз.

Региональный СК начал проверку по данному факту."По версии следствия, не имея предусмотренных нормативными документами условий для осмотра, медицинский работник ненадлежаще исполнил свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что выразилось в неполном проведении осмотра малолетнего больного и повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов", — отметили в региональном СУ СК.

По результатам проверки примут процессуальное решение.


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