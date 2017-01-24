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14:11, 24 января 2017 169
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В Италии бармен напоил посетителей раствором щелочи

В Италии бармен напоил посетителей раствором щелочи

В итальянском городе Генуя бармен налил посетителям вместо воды раствор щелочи. Молодую пару в возрасте 26 и 24 лет госпитализировали. Об этом сообщает «РИА Новости».

Клиенты попросили у бармена два стакана воды. Он по ошибке налил им из бутылки с раствором для прочистки канализации. Посетителей доставили в больницу с сильным жжением в горле и пищеводе. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

По сообщению местных СМИ, бармен знал пострадавших лично. Ему предъявили обвинения в неумышленном причинении вреда здоровью.


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