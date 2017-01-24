Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:13, 24 января 2017 336
 0    0

В детской поликлинике 18-летнюю рязанку задержали за кражу кошелька

В детской поликлинике 18-летнюю рязанку задержали за кражу кошелька

В детской поликлинике 18-летнюю рязанку задержали за кражу кошелька. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Один из посетителей больницы заметил, как девушка запустила руку в сумку мужчины. Хозяин сумки отвлекся на передвижение очереди и не заметил, как у него исчез кошелек. Неравнодушный рязанец сообщил об увиденном в полицию. Правоохранители задержали злоумышленницу с поличным. Как оказалось в кошельке у 24-летнего мужчины было 16 тысяч рублей.

Похищенное изъяли. Злоумышленницу взяли под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:38, 24 января 2017
Рязанец оказался участником смертельного ДТП в Подмосковье
11:13, 24 января 2017
В детской поликлинике 18-летнюю рязанку задержали за кражу кошелька
10:46, 24 января 2017
В Калуге из-за аварии без воды до вечера останутся около 80 тысяч человек 1
10:45, 24 января 2017
Владельцы гаражей на улице Тимакова обжаловали решение суда
9:26, 24 января 2017
С февраля в Рязани подорожают муниципальные бани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота» располагаются в отдалении от большого города, но при этом в хорошей транспортной доступности.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 52 130
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 36 944
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 695
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 583
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:51, 21 января 2017 20 648
В аварии на Северной окружной погиб водитель «Лады-Гранты».Фото
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум