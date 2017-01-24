В детской поликлинике 18-летнюю рязанку задержали за кражу кошелька. Об этом
Один из посетителей больницы заметил, как девушка запустила руку в сумку мужчины. Хозяин сумки отвлекся на передвижение очереди и не заметил, как у него исчез кошелек. Неравнодушный рязанец сообщил об увиденном в полицию. Правоохранители задержали злоумышленницу с поличным. Как оказалось в кошельке у 24-летнего мужчины было 16 тысяч рублей.
Похищенное изъяли. Злоумышленницу взяли под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.