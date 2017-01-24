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9:09, 24 января 2017 537
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В бывшем рязанском общежитии осыпался потолок. Видео

В бывшем рязанском общежитии осыпался потолок. Видео

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В рязанском общежитии, принадлежавшем ранее заводу ТКПО, осыпалась часть потолка на лестнице. Большие куски лепнины отвалились днем в понедельник, 23 января, рассказали RZN.info жильцы дома №3/1 по Октябрьской улице. Грохот они услышали около 14 часов. «Хорошо, что на лестнице никого не было, — отметила одна из жительниц. — Лепнина-то, оказывается, тяжелая».

Лепнина и часть штукатурки осыпались с потолка верхнего четвертого этажа. Жильцы связывают это с протекающей крышей, от сырости страдают и стены полувекового здания.

На 9 утра вторника куски лепнины и потолка по-прежнему лежат на лестнице.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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