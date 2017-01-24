Уровень газификации в Рязанской области вырос до 95%

Уровень газификации в Рязанской области вырос с 61,7% до 95%. Об этом
В понедельник, 23 января, в центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и Олега Ковалева.
На встрече отметили, что в 2002—2016 годах компания инвестировала около 3,9 млрд рублей в развитие газификации региона. «Газпром» построил в Рязанской области 50 газопроводов общей протяженностью более 750 километров. В сельской местности уровень газификации вырос до 75,2% (57,1%).
В настоящее время в Рязанской области компания строят 11 газопроводов. Кроме того, «Газпром» и региональное правительство утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.
Также на встрече обсудили использование газа в качестве моторного топлива. На данный момент в Рязанской области есть одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, она принадлежит «Газпрому», компания планирует построить еще три станции в регионе.