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12:32, 24 января 2017 195
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Уровень газификации в Рязанской области вырос до 95%

Уровень газификации в Рязанской области вырос до 95%

Уровень газификации в Рязанской области вырос с 61,7% до 95%. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

В понедельник, 23 января, в центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и Олега Ковалева.

На встрече отметили, что в 2002—2016 годах компания инвестировала около 3,9 млрд рублей в развитие газификации региона. «Газпром» построил в Рязанской области 50 газопроводов общей протяженностью более 750 километров. В сельской местности уровень газификации вырос до 75,2% (57,1%).

В настоящее время в Рязанской области компания строят 11 газопроводов. Кроме того, «Газпром» и региональное правительство утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

Также на встрече обсудили использование газа в качестве моторного топлива. На данный момент в Рязанской области есть одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, она принадлежит «Газпрому», компания планирует построить еще три станции в регионе.


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