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9:26, 24 января 2017 291
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С февраля в Рязани подорожают муниципальные бани

С февраля в Рязани подорожают муниципальные бани

В Рязани подняли тарифы на услуги муниципальных бань. Новые расценки утверждены постановлением городской администрации, официально опубликованным во вторник, 24 января. Они начнут действовать 1 февраля.

В банях №4 и №7, в бане в поселке Строитель тариф в будние дни составит 150 рублей (плюс 10 рублей к текущему уровню), в выходные — 170 рублей (+10). Расценки для бани №5 — 160 (+10) и 200 рублей (+10) соответственно. Для солотчинской бани установили единую цену на все дни — 110 рублей (+10).

Все тарифы даны для общих отделений из расчета, что одна помывка занимает час.

Действующие расценки установили в начале 2016 года.

Экономически обоснованный тариф увеличили с 226,64 до 237,29 рубля за помывку. Недополученные доходы банщикам возместят из бюджета.


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