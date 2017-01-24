Рязанец оказался участником смертельного ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает «
Авария произошла в понедельник, 23 января, около 18:00 на 44 километре автодороги Старосимферопольского шоссе в Подольске. Грузовик Hyundai Porter под управлением гражданина Узбекистана врезался в грузовик International с полуприцепом Tonar, который из-за неисправности стоял в островке, разделяющем транспортные потоки направлений. За рулем неисправного автомобиля находился рязанец 1973 года рождения.
Водитель Hyundai Porter скончался до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка.