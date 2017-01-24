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17:50, 24 января 2017 237
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Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

Фото: Pixabay.com

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам. Дмитрий Медведев сообщил о возможности создания специального фонда инвестиционного сотрудничества после встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном, передает ТАСС.

«Очень важным является гуманитарный аспект сотрудничества двух стран, расширение прямых контактов между нашими людьми. Мы договорились в рамках текущего визита, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ. Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное взаимодействие», — пояснил российский премьер-министр.

По словам Медведева, у России и Армении есть потенциал развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.

Кроме того, Карапетян пригласил российского коллегу посетить Ереван с ответным визитом.


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