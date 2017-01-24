Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам. Дмитрий Медведев сообщил о возможности создания специального фонда инвестиционного сотрудничества после встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном, передает
«Очень важным является гуманитарный аспект сотрудничества двух стран, расширение прямых контактов между нашими людьми. Мы договорились в рамках текущего визита, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ. Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное взаимодействие», — пояснил российский премьер-министр.
По словам Медведева, у России и Армении есть потенциал развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.
Кроме того, Карапетян пригласил российского коллегу посетить Ереван с ответным визитом.