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15:04, 24 января 2017 1 167
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Режиссер Comedy Club назвал касимовскую деревню «глухой»

Режиссер Comedy Club назвал касимовскую деревню «глухой»

Режиссер Comedy Club назвал касимовскую деревню «глухой». Впечатлениями Евгений Кузьмичев поделился на своей странице в Instagram.

Мужчина выложил три фотографии из Касимовского района. На них изображены агентство недвижимости «Доминант», аппараты спутниковой связи Helios Net и таксофон. «Вообще это странное ощущение… Неделю назад быть в самом дорогом городе мира — Сан-Франциско, а сейчас — в глухой деревне Уланова гора», — прокомментировал Кузьмичев последнее фото.

Цель визита режиссера Comedy Club в Касимовский район пока неизвестна.

Справка

Евгений Кузьмичев — второй режиссер Comedy Club Production. Окончил Челябинский колледж культуры и Екатеринбургский государственный театральный институт. Стал вторым режиссером сериалов «Не ври мне», «След», «Гадалка», «Курортный роман» и других.

Фото Евгений Кузьмичев


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