Режиссер Comedy Club назвал касимовскую деревню «глухой». Впечатлениями Евгений Кузьмичев поделился на своей
Мужчина выложил три фотографии из Касимовского района. На них изображены агентство недвижимости «Доминант», аппараты спутниковой связи Helios Net и таксофон. «Вообще это странное ощущение… Неделю назад быть в самом дорогом городе мира — Сан-Франциско, а сейчас — в глухой деревне Уланова гора», — прокомментировал Кузьмичев последнее фото.
Цель визита режиссера Comedy Club в Касимовский район пока неизвестна.
Справка
Евгений Кузьмичев — второй режиссер Comedy Club Production. Окончил Челябинский колледж культуры и Екатеринбургский государственный театральный институт. Стал вторым режиссером сериалов «Не ври мне», «След», «Гадалка», «Курортный роман» и других.
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