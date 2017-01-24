Пошутившего о минировании здания ВГТРК мужчину задержали. Об этом сообщает
Лжетеррористом оказался ранее судимый 43-летний москвич. По данным полиции, он находился дома, когда сообщил об угрозе взрыва в здании столичного телеканала. В этот момент мужчина был пьян.
В отношении москвича возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, анонимное сообщение о возможности взрыва в здании ВГТРК поступило в полицию 20 января. Угроза оказалась ложной.