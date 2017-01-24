Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:55, 24 января 2017 191
 0    0

Полиция опубликовала фото с места ДТП на Куйбышевском шоссе

Полиция опубликовала фото с места ДТП на Куйбышевском шоссе

Фото: УМВД по Рязанской области

Появились новые фото с места ДТП на Куйбышевском шоссе. Снимки опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 23 января. На пересечении Куйбышевского и Ряжского шоссе столкнулись МАЗ и Renault, в результате пострадал человек.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:55, 24 января 2017
Полиция опубликовала фото с места ДТП на Куйбышевском шоссе
20:52, 23 января 2017
При пожаре в Горроще никто не пострадал
19:42, 23 января 2017
В ДТП в Шацком районе пострадала четырехлетняя девочка
16:25, 23 января 2017
Пожар в Горроще возник в частном доме
16:19, 23 января 2017
На улице Татарской загорелся дом — соцсети
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
19 часов назад
Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Пансионаты «Наша забота» располагаются в отдалении от большого города, но при этом в хорошей транспортной доступности.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 52 075
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 36 877
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 691
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 567
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:51, 21 января 2017 20 449
В аварии на Северной окружной погиб водитель «Лады-Гранты».Фото
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум