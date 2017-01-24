Мизулина предложила пожизненно сажать в тюрьму растлителей детей

Сенатор Елена Мизулин предложила ужесточить наказание за растление детей вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщается на ее официальном
«В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект», — отметила Мизулина.
По словам сенатора, такого наказания особенно заслуживают люди из «близкого круга» ребенка — преподаватели или родители.
Родителям несовершеннолетних женщина посоветовала больше общаться с детьми, присматриваться к ним, обращать внимание на изменение поведения. «Если ребенок стал жертвой насилия, он становится более замкнутым, закрытым и агрессивным», — говорится в сообщении.
Фото с сайта Елены Мизулиной