СМИ стало известно, что Китай разместил одну бригаду межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» в пограничной с Россией провинцией Хэйлунцзян. Фотографии комплекса появились в интернете,
Некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с провокационными заявлениями Трампа о Китае.
«Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его», — отмечает газета.
СМИ отмечают, что размещение ракетного комплекса усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая.
Предположительно, планируют разместить три бригады ракет в разных китайских провинциях.
Дальность «Дунфэн-41» может достигать до 14 тысяч километров.