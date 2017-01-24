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8:22, 24 января 2017 196
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Китай разместил межконтинентальные ракеты у границ России — СМИ

Китай разместил межконтинентальные ракеты у границ России — СМИ

СМИ стало известно, что Китай разместил одну бригаду межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» в пограничной с Россией провинцией Хэйлунцзян. Фотографии комплекса появились в интернете, пишет Global Times.

Некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с провокационными заявлениями Трампа о Китае.

«Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его», — отмечает газета.

СМИ отмечают, что размещение ракетного комплекса усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая.

Предположительно, планируют разместить три бригады ракет в разных китайских провинциях.

Дальность «Дунфэн-41» может достигать до 14 тысяч километров.


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