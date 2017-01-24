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14:06, 24 января 2017 185
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Касимовские школьники запустили свой телеканал. Видео

Касимовские школьники запустили свой телеканал. Видео

Касимовские школьники запустили свой телеканал. Об этом сообщила педагог Российского движения школьников Анна Акимкина.

В 2017 году на базе местной школы № 1 открыли пилотную площадку Российского движения школьников. Одно из ее направлений — информационно-медийное.

«Идея школьного телевидения возникла давно, но то времени не хватало, то аппаратуры хорошей не было. И вот необходимость совпала с желанием», — рассказала Акимина.

Первый выпуск появился в сети 18 января, его посвятили патриотизму. Сейчас готовится второй — о театральной жизни школы и встрече выпускников.

Следят за работой молодых журналистов педагоги-организаторы Российского движения школьников.

«Каждый репортаж готовит отдельная группа учащихся. Чаще всего работаем с 8-11 классами, но команда журналистов только набирается. К примеру, монтажом у нас занимается ученик 5 класса, — отметила педагог. — Желающих работать очень много. Мы надеемся, что будем успевать освещать всю жизнь школы».


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