Касимовские школьники запустили свой телеканал. Видео

Касимовские школьники запустили свой телеканал. Об этом сообщила педагог Российского движения школьников Анна Акимкина.
В 2017 году на базе местной школы № 1 открыли пилотную площадку Российского движения школьников. Одно из ее направлений — информационно-медийное.
«Идея школьного телевидения возникла давно, но то времени не хватало, то аппаратуры хорошей не было. И вот необходимость совпала с желанием», — рассказала Акимина.
Первый выпуск появился в сети 18 января, его посвятили патриотизму. Сейчас готовится второй — о театральной жизни школы и встрече выпускников.
Следят за работой молодых журналистов педагоги-организаторы Российского движения школьников.
«Каждый репортаж готовит отдельная группа учащихся. Чаще всего работаем с 8-11 классами, но команда журналистов только набирается. К примеру, монтажом у нас занимается ученик 5 класса, — отметила педагог. — Желающих работать очень много. Мы надеемся, что будем успевать освещать всю жизнь школы».