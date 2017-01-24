Губернатор наградил ликвидаторов последствий взрыва в Осеннем переулке. Фото

Губернатор Олег Ковалев наградил ликвидаторов последствий взрыва в Осеннем переулке. Торжественное вручение орденов и грамот прошло в зале правительства во вторник, 24 января.
Глава региона отметил, что за очень короткое время была проведена огромная восстановительная работа.
«Параллельно решались вопросы выплаты компенсаций жителям, устройства их во временное жилье, организации горячего питания, медобслуживания, приобретения новых квартир. Главная задача выполнена — пострадавшие семьи отметили Новый год в своих благоустроенных квартирах», — заявил Олег Ковалев.
Он наградил вице-мэра Ларису Крохалеву, бывшего главу города Андрея Кашаева, курсантов, полицейских, чиновников, строителей, директоров предприятий.
Губернатор отдельно выделил спасителей, которые «достойно выполнили свой служебный долг» и строителей, которые «круглосуточно трудились чтобы привести дом в порядок». Ковалев поблагодарил медиков, полицейских, предприятия, организации, жителей региона, оказавших поддержку пострадавшим семьям.
Всего наградили 44 человек.
«Сила общества заключается в сплочении. Рязанцы показали ее перед образовавшейся проблемой. Вашими усилиями мы заставили пострадавших поверить в силу государства, общества, друзей и коллег», — заключил губернатор.