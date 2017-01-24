Филиал «Рязаньэнерго» взыскал с должников более 22 миллионов рублей

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2016 году взыскал в судебном порядке с должников более 22 млн 700 тысяч рублей. Предприятие ведет активную претензионно-исковую работу в отношении лиц, отказывающихся платить за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
В настоящее время просроченная дебиторская задолженность составляет 49 млн 587 тысяч рублей. Среди обязанных выплатить долги по решению суда, — ООО «Имтер» — 1 млн 784 тысячи 234 рубля, ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» — 37 тысяч 906 рублей, ООО «Аспект» — 429 тысяч 933 рубля, ООО «Усадьба Велье» — 80 тысяч 120 рублей, ОАО «Бройлер Рязани» — 649 тысяч 230 рублей.
Энергетики также продолжают претензионно-исковую работу в отношении ООО «Порт Рязани», долг которого составляет 544 тысяч 672 рубля, ООО «Речной порт» — 153 тысячи 769 рублей. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии накоплен у АО «Оборонэнергосбыт» — 41 млн 486 тысяч рублей.
«Рязаньэнерго» напомнило потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию, что недополученные средства планировалось направить на выполнение ремонтной и инвестиционной программ филиала. Долги неплательщиков негативно сказываются на экономическом состоянии предприятия и могут отразиться на надежности работы электросетевого хозяйства региона. Предприятие попросило рязанцев погасить долги за электроэнергию в ближайшие сроки.