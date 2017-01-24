Федеральные дорожники отремонтируют в Рязанской области 54 километра трасс. Работы проведет ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». Об этом говорится в пресс-релизе организации.
В основном, ремонт затронет магистраль Р-22 (М-6) «Каспий». Так, дорожники капитально отремонтируют 10,5 километров в Скопинском районе, обновят покрытие на трех участках в Новодеревенском, Михайловском и Ряжском районах общей протяженностью 23 километра. Еще 20 километров трасс приведут в порядок на Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань в Захаровском и Рязанском районах.
Отмечается, что в оперативном управлении ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» в Рязанской области находится 239 километров федеральных трасс: это Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (протяженность участка — 81 километр) и Р-22 (М-6) «Каспий"(протяженность участка — 158 километров).