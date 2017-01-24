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16:40, 24 января 2017 176
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Эксперты рассказали об изменении спроса на книги после выхода нового сезона «Шерлока»

Эксперты рассказали об изменении спроса на книги после выхода нового сезона «Шерлока»

Эксперты рассказали об изменении книжного рынка после выхода нового сезона «Шерлока». Спрос на книги по тренировке логики и креативного мышления вырос более чем на 60%. Об этом сообщает «РИА Новости».

Руководитель сети «Московский дом книги» Надежда Михайлова пояснила, что с момента запуска британского сериала «Шерлок» стали появляться издания, описывающие метод детектива, причем как в виде больших энциклопедий, так и сборников логических задач.

«Рассказы о гениальном сыщике А.К. Дойла стабильно востребованы среди читателей, однако, телесериал оказал большее влияние на продажи именно книг по развитию интеллектуальных способностей», — отметила Михайлова.

По данным пресс-службы сети книжных магазинов, наибольшей популярностью пользуются книги «Шерлок. Дедуктивные задачи», «Супермозг. Думай, как Шерлок», «Тренируй мозг, чтобы стать гением. Тренируй мозг, как Шерлок», книга для творчества «Шерлок. Чертоги разума» и другие.


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