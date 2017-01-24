Эксперты рассказали об изменении спроса на книги после выхода нового сезона «Шерлока»

Эксперты рассказали об изменении книжного рынка после выхода нового сезона «Шерлока». Спрос на книги по тренировке логики и креативного мышления вырос более чем на 60%. Об этом сообщает «
Руководитель сети «Московский дом книги» Надежда Михайлова пояснила, что с момента запуска британского сериала «Шерлок» стали появляться издания, описывающие метод детектива, причем как в виде больших энциклопедий, так и сборников логических задач.
«Рассказы о гениальном сыщике А.К. Дойла стабильно востребованы среди читателей, однако, телесериал оказал большее влияние на продажи именно книг по развитию интеллектуальных способностей», — отметила Михайлова.
По данным пресс-службы сети книжных магазинов, наибольшей популярностью пользуются книги «Шерлок. Дедуктивные задачи», «Супермозг. Думай, как Шерлок», «Тренируй мозг, чтобы стать гением. Тренируй мозг, как Шерлок», книга для творчества «Шерлок. Чертоги разума» и другие.