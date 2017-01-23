За выходные в Рязанской области изъяли 142 литра незаконного спиртного

За выходные, 20-22 января, в Рязанской области обнаружили семь торговых точек, в которых незаконно продавали спиртное. Об этом сообщила
Всего правоохранители изъяли 142 литра алкоголя.
В области нарушения выявили в работе магазина в селе Долгинино Рязанского района.
В Рязани — в магазинах на улицах Дзержинского, Советской Армии и Островского.
Кроме того, спиртное продавали в палатках на улицах Интернациональная, Свободы и Предзаводская.
В отношении нарушителей составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.
Рейдовые мероприятия продолжаются.