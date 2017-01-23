За ночь с рязанских улиц вывезли более двух тысяч кубометров снега

В ночь с 22 на 23 января с рязанских улиц вывезли 2 150 кубометров снега. Об этом сообщает
Снег убирали с улиц Высоковольтной, Свободы, Соборной, Островского, Есенина, Московского шоссе, улицы и площади Ленина. В его уборке задействовали 95 единиц техники.
В понедельник тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы будут очищать более 200 человек, а также 5 тракторов, 4 погрузчика и 13 самосвалов.
Отмечается, что с начала зимнего периода из Рязани вывезли 91 715 кубометров снега.
Фото сайт администрации города