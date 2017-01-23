Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:08, 23 января 2017 244
 0    0

За ночь с рязанских улиц вывезли более двух тысяч кубометров снега

За ночь с рязанских улиц вывезли более двух тысяч кубометров снега

В ночь с 22 на 23 января с рязанских улиц вывезли 2 150 кубометров снега. Об этом сообщает сайт администрации города.

Снег убирали с улиц Высоковольтной, Свободы, Соборной, Островского, Есенина, Московского шоссе, улицы и площади Ленина. В его уборке задействовали 95 единиц техники.

В понедельник тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы будут очищать более 200 человек, а также 5 тракторов, 4 погрузчика и 13 самосвалов.

Отмечается, что с начала зимнего периода из Рязани вывезли 91 715 кубометров снега.

Фото сайт администрации города


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:08, 23 января 2017
За ночь с рязанских улиц вывезли более двух тысяч кубометров снега
10:44, 23 января 2017
За год в Рязани подешевела аренда «трешек» 1
9:59, 23 января 2017
Из-за ремонта теплотрассы на Народном бульваре без тепла остались 11 домов
16:08, 22 января 2017
Toyota Corolla стала самым популярным в мире автомобилем C-класса
14:32, 21 января 2017
Инженерные войска впервые за 30 лет навели мост через зимнюю Оку. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 51 064
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 35 655
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 452
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 178
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 21 214
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум