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15:56, 23 января 2017 359
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Во вторник весь Касимов останется без воды на полдня

Во вторник весь Касимов останется без воды на полдня

Во вторник, 24 января, в Касимове отключат холодную воду. Об этом RZN.info сообщили в муниципальном «Водоканале».

В связи с аварийными работами на водопроводе с 9:00 до 15:00 воды не будет по всему городу.


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