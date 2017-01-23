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10:11, 23 января 2017 453
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В Рязанской области появится еще один орган общественного контроля

В Рязанской области появится еще один орган общественного контроля

В Рязанской области появится еще один орган общественного контроля. Проект постановления о создании общественного совета при облдуме разместили на ее сайте.

Согласно ему, в совет войдут от пяти до девяти совершеннолетних россиян, живущих в регионе. Работать они будут бесплатно. При отборе кандидатов депутаты будут учитывать их опыт общественной деятельности.

Совет получит консультативно-совещательные функции. Помимо общественного контроля, он будет участвовать в обсуждении проектов общественно значимых нормативных актов. Решения совета будут рекомендательными для властей.

Напомним, в июле Рязанская область приняла региональный закон об общественном контроле.


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