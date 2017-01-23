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12:25, 23 января 2017 308
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В Рязанской области обнаружили троих хозяев «резиновых домов»

В Рязанской области обнаружили троих хозяев «резиновых домов»

В Рязанской области обнаружили троих хозяев «резиновых домов». Нарушения выявили в ходе плановой проверки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В деревне Пупкино Захаровского района 35-летняя рязанка фиктивно прописала в своем строящемся доме двух граждан Республики Азербайджан.

В селе Байдики Захаровского района полицейские выявили незаконную прописку двух иностранных граждан в доме 66-летней пенсионерки.

В селе Журавлинка Ряжского района двух граждан Республики Таджикистан в своем строящемся доме фиктивно прописал 27-летний мужчина.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Им грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.


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