В Рязанской области обнаружили троих хозяев «резиновых домов». Нарушения выявили в ходе плановой проверки, сообщила
В деревне Пупкино Захаровского района 35-летняя рязанка фиктивно прописала в своем строящемся доме двух граждан Республики Азербайджан.
В селе Байдики Захаровского района полицейские выявили незаконную прописку двух иностранных граждан в доме 66-летней пенсионерки.
В селе Журавлинка Ряжского района двух граждан Республики Таджикистан в своем строящемся доме фиктивно прописал 27-летний мужчина.
В отношении хозяев «резиновых домов» возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Им грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.