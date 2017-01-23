В Рязани запустили сервис для бизнесменов «Геопочта». Он позволяет представителям малого и среднего бизнеса рассылать рекламно-информационные материалы в пределах конкретного города. Об этом говорится в пресс-релизе «Почты России».
Пользователи «Геопочты» могут выбирать географию доставки на карте с точностью до одного дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой России в режиме онлайн. Для оформления заказа клиенту необходимо посетить Почту России один раз, чтобы привезти тираж материала. Все остальное взаимодействие осуществляется дистанционно.
В начале прошлого года «Геопочта» в тестовом режиме стартовала в 14 городах России. Бета-версией могли воспользоваться только по приглашению и специальной регистрации.
«Теперь, чтобы сообщить жителям района об открытии магазина, спортивной секции или салона красоты, предпринимателям не нужно искать подрядчиков и ждать расчета стоимости доставки. С новым сервисом Почты России это займет всего несколько минут, причем процесс ценообразования абсолютно прозрачен, поскольку расчет происходит в режиме реального времени», — рассказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
Сервис доступен для жителей 60 городов. Его адрес —