В Путятине у рязанца украли сотовый телефон и банковскую карту. Об этом сообщили в
В полицию обратился 41-летний рязанец, который сообщил, что в Путятине на него напали и украли телефон и банковскую карту. Также мужчина рассказал приметы злоумышленника.
Стражи порядка опросили очевидцев и по горячим следам задержали злоумышленникаю Им оказался местный житель. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.