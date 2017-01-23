В аварии в Захаровском районе пострадал трехлетний ребенок. Фото

Трехлетний ребенок пострадал в аварии, которая произошла 22 января в Захаровском районе. Об этом сообщила
В 17:30 на 265-ом километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 29-летний рязанец на ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на «встречку».
Отмечается, что ранее его лишили водительских прав.
«Девятка» врезалась в Сitroen под управлением 52-летнего москвича.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2109 скончался на месте, водителя и пассажиров иномарки, в том числе трехлетнюю девочку, доставили в больницу с травмами различной тяжести.
«Ребенка перевозили без детского удерживающего устройства», — говорится в сообщении.