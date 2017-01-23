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13:26, 23 января 2017 372
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У жителя Кораблинского района обнаружили сорок тысяч бутылок поддельной водки. Видео

У жителя Кораблинского района обнаружили сорок тысяч бутылок поддельной водки. Видео

У 45-летнего жителя Кораблинского района обнаружили более сорока тысяч бутылок поддельной водки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Алкоголь с признаками подделки продавали в местном продуктовом магазине.

Полицейские выяснили, что товар в этот и другие небольшие торговые точки привозил житель деревни Бобровинки. При этом никаких сопровождающих документов он не предоставлял.

«При досмотре жилища, гаража и подсобных помещений, принадлежащих мужчине, оперативники обнаружили двадцать тонн контрафактного алкоголя», — говорится в сообщении.

Изъятые образцы направили на исследование.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.


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