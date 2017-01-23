У жителя Кораблинского района обнаружили сорок тысяч бутылок поддельной водки. Видео

У 45-летнего жителя Кораблинского района обнаружили более сорока тысяч бутылок поддельной водки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Алкоголь с признаками подделки продавали в местном продуктовом магазине.
Полицейские выяснили, что товар в этот и другие небольшие торговые точки привозил житель деревни Бобровинки. При этом никаких сопровождающих документов он не предоставлял.
«При досмотре жилища, гаража и подсобных помещений, принадлежащих мужчине, оперативники обнаружили двадцать тонн контрафактного алкоголя», — говорится в сообщении.
Изъятые образцы направили на исследование.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.