Суд обязал рязанскую фирму «Росвоенсервис» сменить название

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области через суд пыталась запретить фирме «Росвоенсервис» использовать сокращение «Рос» в названии. Представители фирмы пытаются обжаловать решение, передает
Основанием для иска стало сокращение «Рос», которое предполагает, что фирма работает в государственных интересах, но оно использовано без разрешения министерства юстиции России.
В суде первой инстанции они не представили документы, которые подтвердили, что фирма имеет разрешение на использование сокращения. По мнению органа, название ассоциируется с участием государства в деятельности организации, даже если было образовано от другого слова.
«Суд первой инстанции, удовлетворяя требования налогового органа, пришел к выводу о том, что использованное обществом сокращение представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от «Российский», «Россия», — прокомментировали агентству в пресс-службе суда.
Компания «Росвоенсервис» занимается ремонтом автомобилей. Она была основана в 2011 году.