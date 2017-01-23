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18:58, 23 января 2017 51
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Суд обязал рязанскую фирму «Росвоенсервис» сменить название

Суд обязал рязанскую фирму «Росвоенсервис» сменить название

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области через суд пыталась запретить фирме «Росвоенсервис» использовать сокращение «Рос» в названии. Представители фирмы пытаются обжаловать решение, передает ИА «Регнум».

Основанием для иска стало сокращение «Рос», которое предполагает, что фирма работает в государственных интересах, но оно использовано без разрешения министерства юстиции России.

В суде первой инстанции они не представили документы, которые подтвердили, что фирма имеет разрешение на использование сокращения. По мнению органа, название ассоциируется с участием государства в деятельности организации, даже если было образовано от другого слова.

«Суд первой инстанции, удовлетворяя требования налогового органа, пришел к выводу о том, что использованное обществом сокращение представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от «Российский», «Россия», — прокомментировали агентству в пресс-службе суда.

Компания «Росвоенсервис» занимается ремонтом автомобилей. Она была основана в 2011 году.


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